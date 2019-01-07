На границе с Крымом задержали украинца с купленной миграционной картой

7 Янв. 2019 2019-01-07T15:33:11+03:00

Изменить размер текста: A A

На автомобильном пункте пропуска «Армянск» задержали мужчину с поддельными документами. Украинец пытался выехать из Крыма с липовой миграционной картой.

- Житель Чернигова в июне 2018 года официально заехал на территорию Российской Федерации и жил в поселке Солнечногорское. Осознавая, что в сентябре у него истекает трехмесячный срок пребывания в России, мужчина, воспользовавшись сомнительными услугами, приобрел Симферополе миграционную карту за 1500 рублей и, не выезжая за пределы Крыма, вернулся Солнечногорское, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.

Поддельный документ у него находился до те пор, пока он не решил поехать снова в незалежную.