2019-01-07T15:33:11+03:00
Политика

На границе с Крымом задержали украинца с купленной миграционной картой

Поддельный документ мужчина купил за 1,5 тысячи рублей
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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На автомобильном пункте пропуска «Армянск» задержали мужчину с поддельными документами. Украинец пытался выехать из Крыма с липовой миграционной картой.

- Житель Чернигова в июне 2018 года официально заехал на территорию Российской Федерации и жил в поселке Солнечногорское. Осознавая, что в сентябре у него истекает трехмесячный срок пребывания в России, мужчина, воспользовавшись сомнительными услугами, приобрел Симферополе миграционную карту за 1500 рублей и, не выезжая за пределы Крыма, вернулся Солнечногорское, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.

Поддельный документ у него находился до те пор, пока он не решил поехать снова в незалежную.

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