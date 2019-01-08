Погода в Крыму на 8 января: снег, гололедица и тепло до +4

8 Янв. 2019 2019-01-08T06:23:43+03:00

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Сегодня, 8 января, на Крымском полуострове синоптики обещают, каак и прежде, холодную погоду, мокрый снег и гололедицу.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Снег, гололедица, - сообщает ФГБУ "Крымское УГМС", - ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3…-5°.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Ночью, днем снег. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха днем -1…+1°. На дорогах гололедица.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Мокрый снег, местами сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем +2…+4°.

В Керчи облачно. Местами мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный до 14 м/с. Температура воздуха днем 0…-2°.