2019-01-08T09:46:57+03:00
Общество

В Симферополе маршрутка врезалась в столб

В машине заклинило педаль тормоза
Александра КОРШУНОВА
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Авария произошла на улице Кечкеметской. Фото: "Автопартнер Крым"/ВконтактеАвария произошла на улице Кечкеметской. Фото: "Автопартнер Крым"/Вконтакте
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В Симферополе, на улице Кечкеметской, произошла авария с участием маршрутки. Водитель не справился с управлением и врезался в столб, который стоял на обочине, сообщили очевидцы в социальных сетях.

- Водитель сказал, что заклинило педаль тормоза, - рассказали подписчики группы «Автопартнер Крым».

Также в этот же день, 7 января, в Севастополе легковой автомобиль «снес» ограждение и «улетел» в сосны на светофоре.

К счастью, никто не пострадал.

Напомним, в Крыму полицейские спасли упавшего в обморок водителя. Машина 59-летней женщины улетела в кювет, она ударилась головой и потеряла сознание. Двое сотрудников полиции, которые проезжали мимо, подбежали к машине, вынесли на руках пострадавшую, оказали первую помощь и отвезли в бахчисарайскую горородскую больницу.

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