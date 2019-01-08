2019-01-08T10:33:13+03:00
Общество

Американский самолет провел разведку у берегов Крыма

До этого он «летал» над Донбассом
Александра КОРШУНОВА
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В понедельник, 7 января, американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk, ВВС США провел разведку у берегов Крыма. Об этом сообщается в Twitter мониторингового ресурса Plane Radar.

Он начал операцию в 17.25 по московскому времени, а до этого был на линии разграничения на Донбассе.

- 19:15 мск. Приближался к береговой линии в районе Севастополя на расстояние 33 км, - указано в Twitter.

Также в этот же день, в 20.34 патрульный противолодочный самолет, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США (VP-26), начал полет вдоль Черноморского побережья России.

Напомним, в декабре 2018 года российский истребитель перехватил самолет США. Как рассказал официальный представитель командования ВВС США в Европе и Африке капитан Кристофер Бойер-Мидер, это был самолет радиоэлектронной разведки.

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