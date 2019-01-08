На Севастопольской тропе заблудились пятеро туристов

8 Янв. 2019 2019-01-08T14:29:19+03:00

В медицинской помощи никто из них не нуждался Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Для их поиска выехали спасатели

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В районе Севастопольской тропы, в стороне Чертовой лестницы, из-за ухудшения погодных условий заблудились пятеро туристов: 4 взрослых и 1 ребенок.

Для их поиска сразу выехали спасатели. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, с туристами установили телефонную связь.

- По итогам поисковых работ, жителей нашли и доставили в Севастополь, - добавили в пресс-службе МЧС РФ по Республике Крым.

Поисково-спасательная операция проходила в темное время суток. А также осложнялась штормовыми погодными условиями: снег, метель, сильный дождь, туман и нулевая видимость.

ПОМНИТЕ

В Крыму сохраняется штормовое предупреждение, согласно которому на полуострове в горах возможны сходы снежных лавин.

Напомним, крымские спасатели освободили сотню автомобилистов, которые застряли на горе Ай-Петри после схода снежных лавин.