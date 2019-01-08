На Севастопольской тропе заблудились пятеро туристов
В районе Севастопольской тропы, в стороне Чертовой лестницы, из-за ухудшения погодных условий заблудились пятеро туристов: 4 взрослых и 1 ребенок.
Для их поиска сразу выехали спасатели. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, с туристами установили телефонную связь.
- По итогам поисковых работ, жителей нашли и доставили в Севастополь, - добавили в пресс-службе МЧС РФ по Республике Крым.
Поисково-спасательная операция проходила в темное время суток. А также осложнялась штормовыми погодными условиями: снег, метель, сильный дождь, туман и нулевая видимость.
ПОМНИТЕ
В Крыму сохраняется штормовое предупреждение, согласно которому на полуострове в горах возможны сходы снежных лавин.
Напомним, крымские спасатели освободили сотню автомобилистов, которые застряли на горе Ай-Петри после схода снежных лавин.
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