В Крыму 8 января без света оставались почти 24 тысячи человек

8 Янв. 2019 2019-01-08T16:52:18+03:00

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Во вторник, 8 января, в Крыму без света остались 23,5 тысячи человек в Раздольненском, Сакском и Первомайском районах.

Как сообщили в Минэнерго РФ, отключение произошло в 9.51 на подстанции «Западно-Крымская».

- Без электроснабжения оставались бытовые потребители Раздольненского, Сакского и Первомайского районов (около 23 500 человек). Мощность отключенных потребителей - 9,5 МВт. В 10-08 всем потребителям подано напряжение, - добавили в Минэнерго РФ.

Напомним, в понедельник, 7 января, из-за непогоды электричество отсутствовало в 17 населенных пунктах полуострова. Отключения произошли из-за налипания мокрого снега на линии электропередач.

Сильнее всего пострадали Ленинский район и Керчь. Также зафиксированы отключения в Красногвардейском, Кировском и Симферопольском районах.

Свет вернулся в дома крыман только к вечеру.