В Крыму 8 января без света оставались почти 24 тысячи человек
Во вторник, 8 января, в Крыму без света остались 23,5 тысячи человек в Раздольненском, Сакском и Первомайском районах.
Как сообщили в Минэнерго РФ, отключение произошло в 9.51 на подстанции «Западно-Крымская».
- Без электроснабжения оставались бытовые потребители Раздольненского, Сакского и Первомайского районов (около 23 500 человек). Мощность отключенных потребителей - 9,5 МВт. В 10-08 всем потребителям подано напряжение, - добавили в Минэнерго РФ.
Напомним, в понедельник, 7 января, из-за непогоды электричество отсутствовало в 17 населенных пунктах полуострова. Отключения произошли из-за налипания мокрого снега на линии электропередач.
Сильнее всего пострадали Ленинский район и Керчь. Также зафиксированы отключения в Красногвардейском, Кировском и Симферопольском районах.
Свет вернулся в дома крыман только к вечеру.