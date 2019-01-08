В Ленинском районе мужчина украл у пенсионерки 100 тысяч рублей
В Ленинском районе Крыма, в селе Виноградное, 60-летний мужчина украл у пенсионерки все ее накопления - 100 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе МВД РФ по РК, ее сосед пришел к ней в дом, чтобы поздравить с праздниками.
После этого выпивший мужчина "открыто забрал ее накопления".
Полицейские сразу выехали на место преступления.
- В жилище у мужчины нашли и изъяли похищенные деньги. Благодаря оперативности сотрудников правоохранительных органов, потратить их злоумышленник еще не успел, - добавили в пресс-службе МВД.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до четырех лет тюрьмы.
Кстати, жителя Севастополя незнакомцы в масках ранили ножом и отобрали у него 40 тысяч рублей. Инцидент произошел ночью в подъезде многоквартирного дома. Потерпевший смог самостоятельно дойти до квартиры, где ему уже вызвали "скорую помощь".
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