В Ленинском районе мужчина украл у пенсионерки 100 тысяч рублей

8 Янв. 2019 2019-01-08T17:04:46+03:00

Это были все ее накопления

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В Ленинском районе Крыма, в селе Виноградное, 60-летний мужчина украл у пенсионерки все ее накопления - 100 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД РФ по РК, ее сосед пришел к ней в дом, чтобы поздравить с праздниками.

После этого выпивший мужчина "открыто забрал ее накопления".

Полицейские сразу выехали на место преступления.

- В жилище у мужчины нашли и изъяли похищенные деньги. Благодаря оперативности сотрудников правоохранительных органов, потратить их злоумышленник еще не успел, - добавили в пресс-службе МВД.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до четырех лет тюрьмы.

Кстати, жителя Севастополя незнакомцы в масках ранили ножом и отобрали у него 40 тысяч рублей. Инцидент произошел ночью в подъезде многоквартирного дома. Потерпевший смог самостоятельно дойти до квартиры, где ему уже вызвали "скорую помощь".