Соцпособия начнут выплачивать крымским семьям с 15 января

8 Янв. 2019 2019-01-08T17:48:43+03:00

Также выплаты получат и другие категории граждан Фото: Александра КОРШУНОВА

Также меры поддержки получат и другие категории граждан

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В Крыму социальные пособия начнут выплачивать семьям с 15 января. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РК.

- Пособие на ребенка, в том числе на ребенка одинокой матери, выплачивается в первом месяце квартала сразу за три месяца. В январе 2019 года за январь-март 2019 года, - добавили в пресс-службе министерства.

Кроме того, с 15 числа начнут финансировать меры и соцподдержки малоимущим семьям и другим категориям граждан.

Это касается: денежной выплаты для приобретения «социально значимых сортов хлеба», пособия по уходу за инвалидами вследствие психического расстройства и другие.

А финансирование выплаты ветеранам труда, военной службы, войны и семьям погибших (умерших) в январе 2019 года начнется после 15 января.