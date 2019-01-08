Соцпособия начнут выплачивать крымским семьям с 15 января
В Крыму социальные пособия начнут выплачивать семьям с 15 января. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РК.
- Пособие на ребенка, в том числе на ребенка одинокой матери, выплачивается в первом месяце квартала сразу за три месяца. В январе 2019 года за январь-март 2019 года, - добавили в пресс-службе министерства.
Кроме того, с 15 числа начнут финансировать меры и соцподдержки малоимущим семьям и другим категориям граждан.
Это касается: денежной выплаты для приобретения «социально значимых сортов хлеба», пособия по уходу за инвалидами вследствие психического расстройства и другие.
А финансирование выплаты ветеранам труда, военной службы, войны и семьям погибших (умерших) в январе 2019 года начнется после 15 января.