В ближайшие дни в Крыму будет идти снег

8 Янв. 2019 2019-01-08T18:11:12+03:00

Санки можно еще не убирать в чулан. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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Зима не спешит уходить с Крымского полуострова. Заключительные дни новогодних каникул побаловали любителей катания на санках и «тюбиках» обильными снегопадами. Автолюбители же в обиде на ненастье, превратившее часть дорог в экстремальный каток. В ближайшее время ситуация изменится мало, поскольку погода останется прежней.

- В начале рабочей недели ожидаются осадки: снег, переходящий в дождь, днем 10 января, ночью 11 января местами сильные осадки. В отдельных пунктах туман, гололедно-изморозевые отложения, гололедица, - сообщают специалисты .Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Местные синоптики предупреждают, что предстоящая ночь, 9 января, будет весьма холодной и обещают мороз до -12°.

В последующие два дня ожидается потепление на 2-7°. Виновник не совсем комфортной погоды - Атлантический циклон, которые заглянул на полуостров.