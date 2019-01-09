Погода в Крыму на 9 января: Туман, снег и гололедица

9 Янв. 2019 2019-01-09T08:44:03+03:00

Водителям и пешеходам стоит быть осторожными

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Короткая рабочая неделя после праздников встретит крымчан снегом, туманом и дождем.

- Неустойчивая погода будет обусловлена прохождением фронтальных разделов Атлантического циклона. Ожидаются осадки: снег, переходящий в дождь. В отдельных населенных пунктах туман, гололедно-изморозевые отложения, гололедица, - рассказали в крымском гидрометцентре.

В Симферополе 9 января переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой снег, мокрый снег. Водителям и пешеходам стоит быть осторожными: ожидается туман, гололедица.Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -8…-10, днем 0…-2.

В Севастополе облачно. Ночью, утром снег, мокрый снег, днем временами небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, утром, днем юго-западный 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4, днем +4…+6. Ночью, утром на дорогах гололедица.