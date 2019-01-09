2019-01-09T09:23:36+03:00
Политика

Дело капитана "Норда" Владимира Горбенко рассмотрят в Киеве 10 января

Его обвиняют в незаконном рыбном промысле с целью "нанесения вреда интересам Украины"
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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В Киеве 10 января рассмотрят дело капитана крымского рыболовецкого сейнера "Норд" Владимира Горбенко, которого задержали украинские пограничники весной 2017 года.

В "прокуратуре Автономной Республики Крым" (украинском ведомстве, расположенном в Херсоне, - ред.) заявили, что Горбенко обвиняется в "умышленном нарушении порядка въезда и выезда из временно оккупированной территории" - так на Украине называют Крым после вхождения полуострова в состав России, а также в незаконном рыбном промысле "с целью нанесения вреда интересам Украины" (ч. 1 ст. 249 и ч 2. ст. 322-1 УК Украины).

Ранее сообщалось, что два уголовных дела в отношении Владимира Горбенко на Украине объединили в одно производство.

Рассмотрение этого дела по существу уже неоднократно переносили.

Владимир Горбенко находится в незалежной с марта 2017 года, когда его и 9 членов экипажа "Норда" захватили в Азовском море вместе с судном во время рыбной ловли в нейтральных водах. Остальных членов экипажа удалось обменять на украинских браконьеров, которых позднее задержали на полуострове.

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