Дело капитана "Норда" Владимира Горбенко рассмотрят в Киеве 10 января
В Киеве 10 января рассмотрят дело капитана крымского рыболовецкого сейнера "Норд" Владимира Горбенко, которого задержали украинские пограничники весной 2017 года.
В "прокуратуре Автономной Республики Крым" (украинском ведомстве, расположенном в Херсоне, - ред.) заявили, что Горбенко обвиняется в "умышленном нарушении порядка въезда и выезда из временно оккупированной территории" - так на Украине называют Крым после вхождения полуострова в состав России, а также в незаконном рыбном промысле "с целью нанесения вреда интересам Украины" (ч. 1 ст. 249 и ч 2. ст. 322-1 УК Украины).
Ранее сообщалось, что два уголовных дела в отношении Владимира Горбенко на Украине объединили в одно производство.
Рассмотрение этого дела по существу уже неоднократно переносили.
Владимир Горбенко находится в незалежной с марта 2017 года, когда его и 9 членов экипажа "Норда" захватили в Азовском море вместе с судном во время рыбной ловли в нейтральных водах. Остальных членов экипажа удалось обменять на украинских браконьеров, которых позднее задержали на полуострове.
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