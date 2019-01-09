2019-01-09T10:40:05+03:00
Общество

С 10 января в Крым придет потепление: дожди и до +5 градусов

Но предстоящая ночь будет одной из самых холодных
Александра КОРШУНОВА
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Ожидается мокрый снег и дождьОжидается мокрый снег и дождьФото: Александра КОРШУНОВА
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В Республику Крым с четверга, 10 января, придет потепление. Но предстоящая ночь будет одной из самых холодных: столбики термометра опустятся до минут 10 градусов, сообщили в Крымском гидрометцентре.

Так, в Симферополе 11 января температура воздуха будет достигать +3 градусов, а в пятницу, 11 января - +5 градусов.

Временами ожидается мокрый снег и дождь, а также усиление ветра до 16 метров в секунду.

В Севастополе будет чуть теплее - +8…+9 градусов, возможен дождь. Но ветер в городе-герое будет сильнее - до 22 метров в секунду.

В это время опасных метеорологических явлений не ожидается.

Напомним, в Крыму 9 января ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой снег, мокрый снег. Водителям и пешеходам стоит быть осторожными: ожидается туман, гололедица.

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