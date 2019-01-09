Под Джанкоем столкнулись две легковушки: водителя доставали с помощью специнструмента

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:30:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Джанскойском районе Крыма произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ по РК, водитель Toyota Corolla не справился с управлением и лоб в лоб столкнулся с «Жигулями».

На место происшествия сразу направились спасатели.

- С помощью гидравлического инструмента личный состав оперативно провел деблокацию водителя легкового автомобиля «ВАЗ 2101», - добавили в пресс-службе.

После этого пострадавшего отвезли в городскую больницу Джанкоя. А 55-летнему водителю и 45-летнему пассажиру оказали первую медицинскую помощь.

Также спасатели оградили участок аварии сигнальными конусами и приняли «дополнительные противопожарные меры».

Напомним, на крымской федеральной трассе "Таврида" занесло фуру. И-за этого на дороге образовалась пробка в сторону Республики Крым.