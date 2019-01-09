Под Джанкоем столкнулись две легковушки: водителя доставали с помощью специнструмента
В Джанскойском районе Крыма произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ по РК, водитель Toyota Corolla не справился с управлением и лоб в лоб столкнулся с «Жигулями».
На место происшествия сразу направились спасатели.
- С помощью гидравлического инструмента личный состав оперативно провел деблокацию водителя легкового автомобиля «ВАЗ 2101», - добавили в пресс-службе.
После этого пострадавшего отвезли в городскую больницу Джанкоя. А 55-летнему водителю и 45-летнему пассажиру оказали первую медицинскую помощь.
Также спасатели оградили участок аварии сигнальными конусами и приняли «дополнительные противопожарные меры».
Напомним, на крымской федеральной трассе "Таврида" занесло фуру. И-за этого на дороге образовалась пробка в сторону Республики Крым.