2019-01-09T11:30:19+03:00
Общество

Под Джанкоем столкнулись две легковушки: водителя доставали с помощью специнструмента

Пострадавшего отвезли в больницу
Александра КОРШУНОВА
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В Джанскойском районе Крыма произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ по РК, водитель Toyota Corolla не справился с управлением и лоб в лоб столкнулся с «Жигулями».

На место происшествия сразу направились спасатели.

- С помощью гидравлического инструмента личный состав оперативно провел деблокацию водителя легкового автомобиля «ВАЗ 2101», - добавили в пресс-службе.

После этого пострадавшего отвезли в городскую больницу Джанкоя. А 55-летнему водителю и 45-летнему пассажиру оказали первую медицинскую помощь.

Также спасатели оградили участок аварии сигнальными конусами и приняли «дополнительные противопожарные меры».

Напомним, на крымской федеральной трассе "Таврида" занесло фуру. И-за этого на дороге образовалась пробка в сторону Республики Крым.

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