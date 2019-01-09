В Севастополе ликвидировали одну из местных церквей баптистов

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:01:16+03:00

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Севастопольский городской суд ликвидиовал местную религиозную организацию "Церковь Евангельских Христиан-Баптистов "Благодать".

Иск на организацию подали от управления Минюста из-за "неоднократных грубых нарушений требований законодательства РФ в сфере деятельности некоммерческих организаций".

Так, в сентябре 2015 года церковь христиан-баптистов зарегистрировалась в в многоквартирном доме по ул. Михайловской. В апреле 2016 года севастопольская прокуратура провела проверку и не обнаружила организацию по указанному адресу. Если адрес изменился, верующие должны были сообщить в Минюст, однако решили не делать этого.

- Требования представить скорректированные сведения об организации Минюст направлял и юридическому лицу, и его руководителю – Пресвитеру. Однако в течение 2 лет документы представлены не были, поэтому религиозное объединение ликвидировано в судебном порядке, - заключили в пресс-службе Севастопольского горсуда.