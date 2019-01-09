С начала 2019 года в Крыму произошло 39 пожаров

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:38:58+03:00

В МЧС выразили серьезную обеспокоенность из-за этого. Фото: пресс-служба МЧС Республики Крым

На них погибли пять человек

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В Республике Крым с начала 2019 года произошло 39 пожаров. На них погибли 5 человек, а 4 удалось спасти.

В МЧС Крыма выразили серьезную обеспокоенность из-за этого.

- Спасатели призывают соблюдать все меры пожарной безопасности, чтобы уберечь себя и своих близких от беды! - подчеркнул министр чрезвычайного ведомства Сергей Шахов.

Кроме того, сотрудники МЧС в период новогодних праздников проводили профилактические беседы с людьми, указывали жителям частного сектора возможные очаги возгорания.

- Но некоторые жильцы, увидев сотрудника в пожарной форме, бояться каких-то проверок и не идут на контакт, - добавил Шахов.

Но министр резюмировал, что опасаться пожарных не нужно, ведь они хотят помочь обезопасить жителей от возможных чрезвычайных ситуаций.