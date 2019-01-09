С начала 2019 года в Крыму произошло 39 пожаров
В Республике Крым с начала 2019 года произошло 39 пожаров. На них погибли 5 человек, а 4 удалось спасти.
В МЧС Крыма выразили серьезную обеспокоенность из-за этого.
- Спасатели призывают соблюдать все меры пожарной безопасности, чтобы уберечь себя и своих близких от беды! - подчеркнул министр чрезвычайного ведомства Сергей Шахов.
Кроме того, сотрудники МЧС в период новогодних праздников проводили профилактические беседы с людьми, указывали жителям частного сектора возможные очаги возгорания.
- Но некоторые жильцы, увидев сотрудника в пожарной форме, бояться каких-то проверок и не идут на контакт, - добавил Шахов.
Но министр резюмировал, что опасаться пожарных не нужно, ведь они хотят помочь обезопасить жителей от возможных чрезвычайных ситуаций.