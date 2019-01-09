2019-01-09T13:41:00+03:00
Общество

В Крыму «Газель» застряла в снежном заносе на трассе «Таврида»

К счастью, обошлось без пострадавших
Александра КОРШУНОВА
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Спасатели сразу выехали на помощь автомобилисту. Фото: Максим Ушань/Вконтакте/Автопартнер КрымСпасатели сразу выехали на помощь автомобилисту. Фото: Максим Ушань/Вконтакте/Автопартнер Крым
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В снежном заносе на трассе «Таврида» застряла «Газель». На помощь водителю выехали спасатели, сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Автомобиль пришлось вытаскивать с помощью специального инструмента - лебедки.

Также 9 января на трассе «Симферополь-Феодосия» машина марки ГАЗон Next тоже застряла в снежном сугробе.

Машину вытаскивали с помощью специальных инструментов. Фото: пресс-служба МЧС РК.

Машину вытаскивали с помощью специальных инструментов. Фото: пресс-служба МЧС РК.

- Водитель не справился с управлением и допустил съезд в придорожный кювет, откуда автомобиль не смог продолжить движение, - добавили в пресс-службе.

Спасатели вытащили машину на дорогу. К счастью, никто из участников ДТП в медицинской помощи не нуждался.

Кроме того, на горной дороге, в районе пещеры Эмине-Баир-Коба, спасатели эвакуировали два автомобиля.

Спасатели оказывали помощь автомобилистам на горной дороге. Фото: пресс-служба МЧС РК

Спасатели оказывали помощь автомобилистам на горной дороге. Фото: пресс-служба МЧС РК

В них находилось 8 человек, а 2 из них - несовершеннолетние дети.

В медицинской помощи никто из пострадавших не нуждался.

Напомним, для уборки трассы "Таврида" в Крыму привлекуют дополнительную технику. На ней некоторые участки дороги плохо расчищены.

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