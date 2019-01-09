В Крыму «Газель» застряла в снежном заносе на трассе «Таврида»
В снежном заносе на трассе «Таврида» застряла «Газель». На помощь водителю выехали спасатели, сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Автомобиль пришлось вытаскивать с помощью специального инструмента - лебедки.
Также 9 января на трассе «Симферополь-Феодосия» машина марки ГАЗон Next тоже застряла в снежном сугробе.
Машину вытаскивали с помощью специальных инструментов. Фото: пресс-служба МЧС РК.
- Водитель не справился с управлением и допустил съезд в придорожный кювет, откуда автомобиль не смог продолжить движение, - добавили в пресс-службе.
Спасатели вытащили машину на дорогу. К счастью, никто из участников ДТП в медицинской помощи не нуждался.
Кроме того, на горной дороге, в районе пещеры Эмине-Баир-Коба, спасатели эвакуировали два автомобиля.
Спасатели оказывали помощь автомобилистам на горной дороге. Фото: пресс-служба МЧС РК
В них находилось 8 человек, а 2 из них - несовершеннолетние дети.
В медицинской помощи никто из пострадавших не нуждался.
Напомним, для уборки трассы "Таврида" в Крыму привлекуют дополнительную технику. На ней некоторые участки дороги плохо расчищены.
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