На треть меньше людей пересекли крымско-украинскую границу в новогодние каникулы

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:59:29+03:00

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Во время новогодних и рождественских праздников границу Крыма с Украиной пересекли меньше человек в обоих направлениях, чем за этот период прошлого года. Такие изменения зафиксировали в Госпогранслужбе Украины.

- С 5 по 7 января в обоих направлениях через административную границу проследовало на 29% граждан меньше, чем за аналогичный период прошлого года, - сообщили в пресс-службе.

Также уменьшилось количество человек, пересекающих границу с 30 декабря по 1 января – на 25%.

При этом в министерстве курортов и туризма РК отметили увеличение количества отдыхать в Крыму на новогодних каникулах. Так, с 28 декабря по 3 января включительно на полуострове отдохнули почти 70 тысяч туристов, что на 42% выше, чем за аналогичный период прошлого года.