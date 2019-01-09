На треть меньше людей пересекли крымско-украинскую границу в новогодние каникулы
Во время новогодних и рождественских праздников границу Крыма с Украиной пересекли меньше человек в обоих направлениях, чем за этот период прошлого года. Такие изменения зафиксировали в Госпогранслужбе Украины.
- С 5 по 7 января в обоих направлениях через административную границу проследовало на 29% граждан меньше, чем за аналогичный период прошлого года, - сообщили в пресс-службе.
Также уменьшилось количество человек, пересекающих границу с 30 декабря по 1 января – на 25%.
При этом в министерстве курортов и туризма РК отметили увеличение количества отдыхать в Крыму на новогодних каникулах. Так, с 28 декабря по 3 января включительно на полуострове отдохнули почти 70 тысяч туристов, что на 42% выше, чем за аналогичный период прошлого года.