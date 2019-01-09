В Керчи сгорела «Волга»

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:34:09+03:00

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В Керчи в ночь на 9 января сгорел автомобиль марки «Волга». К счастью, обошлось без пострадавших, передали в пресс-службе МЧС России по Республике Крым.

Это произошло на улице Ворошилова. Автомобиль загорелся по неизвестной причине, передает «РИА Крым».

На место происшествия прибыли сотрудники чрезвычайного ведомства и за 15 минут пошутили пожар. Его площадь составила один квадратный метр.

На данный момент специалисты разбираются в причинах возгорания.

Напомним, в Крыму с начала 2019 года произошло 39 пожаров. На них погибли 5 человек, а еще 4 удалось спасти. В МЧС РК очень обеспокоены этимы цифрами. Сотрудники ведомства напоминают о правилах пожарной безопасности всем жителям полуострова.

Кроме того, работники МЧС в период новогодних праздников проводили профилактические беседы с людьми.