На крымских полигонах военные отрабатывают нормативы по огневой подготовке

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:22:56+03:00

В подготовке принимают участие более 1000 военнослужащих. Фото: пресс-служба Минобороны РФ

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В Крыму на полигонах военные береговой обороны Черноморского флота отрабатывают задачи боевой подготовки. Они выполняют нормативы по вождению боевых машины, тактике ведения боя и огневой подготовке сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

А вот призывников, которые прибыли на службу осенью 2018, обучают первоначальным навыкам владения штатным вооружением.

- В подготовке принимают участие более 1000 военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники, - добавили в пресс-службе Минобороны РФ.

Кроме того, для военных оборудовали дополнительные места обогрева. Сейчас принято решение о том, чтобы увеличить количество таких мест, это связано с ухудшением погодных условий.

Напомним, в декабре в Крыму завершились учения дивизионов противокорабельного комплекса "Бал". Экипажи отработали элементы по спецподготовке.