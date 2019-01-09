На крымских полигонах военные отрабатывают нормативы по огневой подготовке
В Крыму на полигонах военные береговой обороны Черноморского флота отрабатывают задачи боевой подготовки. Они выполняют нормативы по вождению боевых машины, тактике ведения боя и огневой подготовке сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
А вот призывников, которые прибыли на службу осенью 2018, обучают первоначальным навыкам владения штатным вооружением.
- В подготовке принимают участие более 1000 военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники, - добавили в пресс-службе Минобороны РФ.
Кроме того, для военных оборудовали дополнительные места обогрева. Сейчас принято решение о том, чтобы увеличить количество таких мест, это связано с ухудшением погодных условий.
Напомним, в декабре в Крыму завершились учения дивизионов противокорабельного комплекса "Бал". Экипажи отработали элементы по спецподготовке.