9 Янв. 2019 2019-01-09T17:48:26+03:00

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В администрации Симферополя назначили нового начальника управления торговли и бытового обслуживания. Им стала Сюзанна Азаматова. Об этом сообщили в пресс-службе крымской столицы.

Ранее она занимала должность заместителя начальника в этом управлении.

Напомним, в Крыму назначили нового министра экономического развития, им стала Людмила Бланк. Ранее она занимала должность первого заместителя в этом ведомстве.

Также нового начальника к концу 2018 года получила и Корпорация развития Республики Крым. Наиля Габбасова назначили на эту должность с 25 декабря.

Кроме того, в Госсовете Крыма выбрали первого вице-спикера, им стал Ефим Фикс. При этом он продолжит возглавлять комитет по вопросам госстроительства и местного самоуправления.