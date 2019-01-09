Новым министром ЖКХ Крыма стал Дмитрий Черняев

9 Янв. 2019 2019-01-09T18:12:59+03:00

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В Крыму назначили нового министра ЖКХ, им стал бывший генеральный директор предприятия «Сочиводоканал» Дмитрий Черняев. Он родом из Барнаула, Алтайского края.

Как сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым, уже даже озвучены первоочередные задачи работы министерства на 2019 год.

- Это специалист, который проработал в сфере ЖКХ в других городах России. По всем организациям о нем только положительные характеристики. Уверен, что он сможет сплотить коллектив и решить поставленные задачи. Внутри министерства никаких резких кадровых перестановок не будет, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он отметил, что в ведомстве не хватало координации «со стороны первого лица, четких постановок задач и контроля».

Напоним, в администрации Симферополя назначили начальника управления торговли и бытового обслуживания, им стала Сюзанна Азаматова.