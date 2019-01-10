В Крыму пойдет под суд мужчина, которого обвиняют в убийстве матери
Жителя Кировского района Крыма подозревают в убийстве собственной матери. Сначала он избил женщину, что и привело к ее смерти, сообщили в пресс-службе Следственного управления РК.
Расследование по этому делу уже завершено.
Следствие установило, что сын не хотел ухаживать за своей пожилой матерью, которая находилась в беспомощном состоянии.
- Подозреваемый умышленно нанес последней телесные повреждения различной степени тяжести, - добавили в пресс-службе.
Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Теперь мужчине грозит, согласно статье, грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, жителя Симферополя будут судить за убийство матери. Между ними вспыхнула ссора, а потом в ход пошли кулаки. Женщина скончалась от полученных травм.