В Крыму пойдет под суд мужчина, которого обвиняют в убийстве матери

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:11:09+03:00

Ему грозит до 15 лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

Жителя Кировского района Крыма подозревают в убийстве собственной матери. Сначала он избил женщину, что и привело к ее смерти, сообщили в пресс-службе Следственного управления РК.

Расследование по этому делу уже завершено.

Следствие установило, что сын не хотел ухаживать за своей пожилой матерью, которая находилась в беспомощном состоянии.

- Подозреваемый умышленно нанес последней телесные повреждения различной степени тяжести, - добавили в пресс-службе.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теперь мужчине грозит, согласно статье, грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, жителя Симферополя будут судить за убийство матери. Между ними вспыхнула ссора, а потом в ход пошли кулаки. Женщина скончалась от полученных травм.