2019-01-10T10:03:22+03:00
Общество

Глава Крыма поставил «неуд» за очистку «Тавриды» от снега

Власти накажут подрядчика за недобросовестное выполнение обязанностей
Галина КОВАЛЕНКО
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"Таврида" после непогодыв толком не очистили от снега. Фото: Максим Ушань/Вконтакте/Автопартнер Крым"Таврида" после непогодыв толком не очистили от снега. Фото: Максим Ушань/Вконтакте/Автопартнер Крым
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На Крымском полуострове несколько дней подряд хозяйничает непогода. Метели основательно занесли одну из основных трасс региона - "Тавриду". Первыми забили тревогу посетители соцсетей, которые возмутились таким состоянием проезжей части. Обратили внимание на проблему и власти.

- В связи со сложившимися неблагоприятными погодными условиями на территории Республики Крым дорога «Таврида» оказалась практически завалена снегом, - сообщает управление информации и пресс-служба Главы Республики Крым.

Ведомство цитирует главу РК Сергея Аксенова: «При этом подрядная организация не справилась с поставленными задачами по уборке трассы».

Руководитель региона отметил, что правительство намерено привлечь к ответственности подрядчика, чтобы тот вовремя очищал от снега и наледи автомобильные дороги.

Сергей Аксенов, также заявил, что сейчас к уборке автодороги привлечены дополнительные силы: подрядные организации и техника.

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