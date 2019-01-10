Из браконьерских сетей крымские пограничники выпустили краснокнижного осетра и камбалу

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:09:53+03:00

Нарушителей пока не нашли

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Погрануправления ФСБ РФ по РК недалеко от Керченского пролива нашли установленные «немаркированные» рыболовные сети. В них находилось 13 особей рыб осетровых пород, 38 сельди, камбала-калкан, пеленгас и камбала глосса.

Как рассказали в пресс-службе Погрануправления, живую рыбу сразу выпустили в естественную среду обитания.

- Сейчас проводятся мероприятия по поиску владельцев сетей, - добавили в пресс-службе.

Им может грозить и уголовная ответственность. Если владельцев найдут и докажут их вину, то им грозит крупный штраф или лишение свободы.

В Крыму нашли незаконно выловленную рыбу.Сотрудники Погрануправления ФСБ РФ по Республике Крым недалеко от Керченского пролива нашли незаконно установленные рыболовные сети. Видео: пресс-служба Погрануправления ФСБ по РК

СПРАВКА «КП»

Камбала-калкан - вид рыб семейства камбалаобразных является несимметричное сжатое как бы приплюснутое тело.

Камбала глосса - вид рыб, у которых тело сплющено, как и у всех камбал. Верхняя сторона темнее, может принимать цвет окружающей среды.