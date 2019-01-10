В сквере Некрасова в Ялте снесли торговые ларьки
В Ялте в сквере Некрасова, недалеко от городской набережной, снесли незаконны торговые ларьки, рассказал начальник департамента по вопросам ЖКХ администрации города Игорь Носков.
Тем демонтировали 9 торговых точек, они работали там без разрешительной документации.
Также Носков отметил, что, если в течение 30 дней, их владелец не появится, то объекты утилизируют.
Кроме того, после улучшения погодных условий, местные власти хотят начать работу по благоустройству очищенной территории сквера Некрасова.
-Завершить эту работу мы рассчитываем до начала курортного сезона, а также будем продолжать зачистку от нелегальных объектов и остальных променадных зон, - резюмировал Носков.
Напомним, в декабре в Ялте снесли кафе, которое работало на "птичьих правах" около 15 лет. Тогда собственники оказались его демонтировать.