2019-01-10T10:28:47+03:00
Общество

В сквере Некрасова в Ялте снесли торговые ларьки

Они находились там незаконно
Александра КОРШУНОВА
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В Ялте в сквере Некрасова, недалеко от городской набережной, снесли незаконны торговые ларьки, рассказал начальник департамента по вопросам ЖКХ администрации города Игорь Носков.

Тем демонтировали 9 торговых точек, они работали там без разрешительной документации.

Также Носков отметил, что, если в течение 30 дней, их владелец не появится, то объекты утилизируют.

Кроме того, после улучшения погодных условий, местные власти хотят начать работу по благоустройству очищенной территории сквера Некрасова.

-Завершить эту работу мы рассчитываем до начала курортного сезона, а также будем продолжать зачистку от нелегальных объектов и остальных променадных зон, - резюмировал Носков.

Напомним, в декабре в Ялте снесли кафе, которое работало на "птичьих правах" около 15 лет. Тогда собственники оказались его демонтировать.

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