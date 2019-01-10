В Севастополь на техобслуживание зашел большой противолодочный корабль «Североморск»

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:25:10+03:00

Экипаж выполнял задачи по борьбе с пиратством в Индийском океане [фото]

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В Севастопольскую бухту (БПК) Северного флота «Североморск».

Корабль прибыл в город-герой, чтобы пополнить запасы, дать экипажу отдохнуть после дальнего похода, а также пройти плановое техническое обслуживание.

Моряки пробыли в дальнем походе три месяцаФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

«Североморск» в течение трех месяцев действовал в акватории Индийского океана, Аденского залива, Красного и Аравийского морей.

- Они выполняли задачи по борьбе с пиратством и обеспечивали безопасность гражданского судоходства, - рассказали в отделе информационного обеспечения ЧФ. - Экипаж выполнил ряд военно-дипломатических задач и побывал в портах Алжир, Виктория, Пемба, Анциранана, Джибути, Карачи и Лимасол. Принял участие в международном российско-пакистанском учении по противопиратской деятельности «Аравийский муссон-2018» в Индийском океане и в межфлотском учении ВМФ России в Средиземном море.

Корабль пройдет в Севастополе техобслуживаниеФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Во время нахождения корабля в Севастополе экипаж будет находиться под управлением Черноморского флота.