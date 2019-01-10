В Крыму хотят сократить численность волков
В Крыму планируют сократить численность волков, сейчас на полуострове их проживает около 300. Как рассказал заведующий отделом охраны охотничьих ресурсов Минэкологии Республики Крым Сергей Решетько, такой указ издали еще в 2018 году.
- На данный момент численность волков в Крыму колеблется в пределах 300 особей, предусмотрено снижение численности на 221 особь, - отметил Решетько.
Он обратил внимание на то, что эти животные ведут в основном ночной и «скрытный образ жизни», передает «РИА Крым».
Из-за этого вести их учет довольно затруднительно.
Заведующий отметил, что крымские волки пришли с Херсонской области, впервые их зарегистрировали в 2005 году.
Также с конца 2018 года на полуострове открыли сезон охоты на этих животных, который продлится до конца февраля 2019.