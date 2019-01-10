2019-01-10T11:02:11+03:00
Общество

В Крыму хотят сократить численность волков

Сейчас на полуострове проживет 300 особей
Александра КОРШУНОВА
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В Крыму планируют сократить численность волков, сейчас на полуострове их проживает около 300. Как рассказал заведующий отделом охраны охотничьих ресурсов Минэкологии Республики Крым Сергей Решетько, такой указ издали еще в 2018 году.

- На данный момент численность волков в Крыму колеблется в пределах 300 особей, предусмотрено снижение численности на 221 особь, - отметил Решетько.

Он обратил внимание на то, что эти животные ведут в основном ночной и «скрытный образ жизни», передает «РИА Крым».

Из-за этого вести их учет довольно затруднительно.

Заведующий отметил, что крымские волки пришли с Херсонской области, впервые их зарегистрировали в 2005 году.

Также с конца 2018 года на полуострове открыли сезон охоты на этих животных, который продлится до конца февраля 2019.

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