2019-01-10T12:13:28+03:00
Происшествия

На центральной улице Симферополя легковушка столкнулась с полицейской машиной

Причины аварии пока неизвестны
Александра КОРШУНОВА
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ДТП произошло на улице Кечкеметская. Фото: Sereja Rajt/Автопартнер Крым/ВконтактеДТП произошло на улице Кечкеметская. Фото: Sereja Rajt/Автопартнер Крым/Вконтакте
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В Симферополе на улице Кечкеметская произошла авария с участием легкового автомобиля и полицейской машины.

Как сообщили пользователи в социальных сетях, ДТП случилось в среду, 9 января, в 14.30. Пострадавших нет.

В МВД России по РК рассказали, что по факту ДТП проводится проверка.

Авария с участием полицейской машины в Симферополе.В Симферополе на улице Кечкеметской легковой автомобиль столкнулся с машиной полицейских. Видео: Sereja Rajt/Автопартнер Крым/Вконтакте

- По результатам будет принято решение согласно действующему законодательству, - добавили в пресс-службе.

Напомним, в Керчи в ночь на 9 января сгорел автомобиль марки «Волга». К счастью, обошлось без пострадавших. На место происшествия прибыли сотрудники чрезвычайного ведомства и за 15 минут пошутили пожар.

Кстати, на федеральной трассе "Таврида" "Газель" застряла в снежном заносе. На помощь водителю выехали спасатели. Автомобиль пришлось вытаскивать с помощью специального инструмента - лебедки.

Такая же неприятность случилось с машиной марки ГАЗон Next на трассе "Симферополь-Феодосия".

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