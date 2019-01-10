Крымчане получили 9,9 миллиарда соцвыплат в прошлом году

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:40:27+03:00

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В прошлом году крымчанам заплатили 9,9 миллиада рублей соцвыплат. При этом 72% профинансированы из бюджета Крыма.

Как сообщила вице-премьер Крыма Ирина Кивико, по итогам прошлого года выполнены все заявки по предоставлению мер социальной поддержки, поступившие от минтруда и соцзащиты, а также от министерства образования, науки и молодежи РК.

Из федерального бюджета было выделено 2,8 миллиарда рублей, что составляет 28% от общего объема финансирования. Из них 1,1 миллиарда ушло на оплату государственных пособий не подлежащим обязательному страхованию лицам на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, также часть средств направлена на лиц, уволенных в связи с ликвидацией предприятий.

580,6 миллиона выплатили за рождение третьего ребенка или последующих детей. 486,4 миллиона – на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, и 181,5 миллиона – на социальные выплаты безработным гражданам.

Более 4 миллиардов рублей были выделены из бюджета Крыма - на меры социальной подержки, на соцвыплаты населению по программе "Социальная поддержка граждан на 2015-2020 годы".