2019-01-10T12:26:06+03:00
Общество

Из-за шторма закрыто движение судов в Керченском проливе

Ограничение начало действовать с полуночи
Александра КОРШУНОВА
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Движение судов восстановится после улучшения погодыДвижение судов восстановится после улучшения погодыФото: Александра КОРШУНОВА
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В Крыму из-за шторма с 00.00 10 января закрыто движения для судов в Керчь-Еникальском канале. Ограничение продлится до того времени, пока не восстановятся нормальные погодные условия для судоходства, сообщили в пресс-службе Росморречьфлота.

Кроме того, директор ГУП «Крымские морские порты» Алексей Волков рассказал, что сейчас действует штормовое предупреждение.

- Штормовое предупреждение есть, ветер усиливается, - дополнил Волков.

Напомним, в Крыму на 10 и 11 января объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сложные погодные условия: снег, переходящий в дождь, местами очень сильные осадки. Сильные гололедно-изморозевые отложения, туман, гололедица. По данным синоптиков Крымского гидрометцентра, ночью 10 января будет от 0 до –5 градусов.

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