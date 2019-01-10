На автоподходе к Крымскому мосту легковушка столкнулась с грузовиком

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:05:29+03:00

Там фура столкнулась с легковушкой. Фото: группа "Молния"/Вконтакте

Изменить размер текста: A A

Недалеко от Крымского моста, на автоподходе, произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика.

Из-за столкновения машина «проскользила» несколько метров и влетела в «отбойник». У легковушки очень сильно поврежден бампер.

К счастью, обошлось без пострадавших.

ДТП на автоподходе в Крымскому мосту.8 января произошла авария с участием легкового автомобиля и фуры на автоподходе в Крымскому мосту. Видео: группа "Молния/Вконтакте

Видео аварии опубликовал водитель в группе «Молния», который ехал за столкнувшимися автомобилями.

Напомним, в Симферополе произошло ДТП с участие полицейского автомобиля. В МВД россии по Республике Крым отметили, что по факту аварии проводится проверка, пострадавших нет.

Кроме того, на федеральной трассе "Таврида" "Газель"застряла в снежном заносе. На помощь водителю выехали спасатели. Автомобиль пришлось вытаскивать с помощью специального инструмента - лебедки.