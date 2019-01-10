На автоподходе к Крымскому мосту легковушка столкнулась с грузовиком
Недалеко от Крымского моста, на автоподходе, произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика.
Из-за столкновения машина «проскользила» несколько метров и влетела в «отбойник». У легковушки очень сильно поврежден бампер.
К счастью, обошлось без пострадавших.
ДТП на автоподходе в Крымскому мосту.8 января произошла авария с участием легкового автомобиля и фуры на автоподходе в Крымскому мосту. Видео: группа "Молния/Вконтакте
Видео аварии опубликовал водитель в группе «Молния», который ехал за столкнувшимися автомобилями.
Напомним, в Симферополе произошло ДТП с участие полицейского автомобиля. В МВД россии по Республике Крым отметили, что по факту аварии проводится проверка, пострадавших нет.
Кроме того, на федеральной трассе "Таврида" "Газель"застряла в снежном заносе. На помощь водителю выехали спасатели. Автомобиль пришлось вытаскивать с помощью специального инструмента - лебедки.