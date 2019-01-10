В Керчи 11-летний мальчик упал в котлован недостроенного дома
Маленький керчанин провалился в котлован недостроенного дома. 11-летний ребенок вышел на лед, который образовался на поверхности, но он оказался слишком тонким.
Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ по РК, лед треснул и ребенок провалился под воду. Мальчик не смог оттуда выбраться самостоятельно.
На место проишествия сразу выехали сотрудники МЧС.
- Крымские спасатели успокоили ребенка, предотвратив у него панику, и в считаные минуты вытащили мальчика из воды. Ребенка эвакуировали в безопасное место, - добавили в пресс-службе.
В медицинской помощи он не нуждался.
После этого спасатели провели с ребенком и его родителями разъяснительную беседу по правилам безопасного поведения.
Напомним, в Ялте москвич прыгнул в ледяную морскую воду, чтобы спасти ребенка. Мальчика тянуло в море и он не мог плыть самостоятельно.
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Крыму»