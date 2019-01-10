2019-01-10T13:47:10+03:00
Общество

В Керчи 11-летний мальчик упал в котлован недостроенного дома

К нему на помощь выехали спасатели
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Маленький керчанин провалился в котлован недостроенного дома. 11-летний ребенок вышел на лед, который образовался на поверхности, но он оказался слишком тонким.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ по РК, лед треснул и ребенок провалился под воду. Мальчик не смог оттуда выбраться самостоятельно.

На место проишествия сразу выехали сотрудники МЧС.

- Крымские спасатели успокоили ребенка, предотвратив у него панику, и в считаные минуты вытащили мальчика из воды. Ребенка эвакуировали в безопасное место, - добавили в пресс-службе.

В медицинской помощи он не нуждался.

После этого спасатели провели с ребенком и его родителями разъяснительную беседу по правилам безопасного поведения.

Напомним, в Ялте москвич прыгнул в ледяную морскую воду, чтобы спасти ребенка. Мальчика тянуло в море и он не мог плыть самостоятельно.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Крыму»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На новогодние праздники в Крыму перевезли 200 тысяч пассажиров
Крымским больницам без лицензии продлили срок деятельности до 2020 года
На 2019 год Крыму хватит запасов воды
На автоподходе к Крымскому мосту легковушка столкнулась с грузовиком
Из-за шторма закрыто движение судов в Керченском проливе
Крымчане получили 9,9 миллиарда соцвыплат в прошлом году
На центральной улице Симферополя легковушка столкнулась с полицейской машиной
В Крыму хотят сократить численность волков
В Севастополь на техобслуживание зашел большой противолодочный корабль «Североморск»
В сквере Некрасова в Ялте снесли торговые ларьки
Из браконьерских сетей крымские пограничники выпустили краснокнижного осетра и камбалу
Глава Крыма поставил «неуд» за очистку «Тавриды» от снега
В Крыму пойдет под суд мужчина, которого обвиняют в убийстве матери
В Феодосии всего на 20% выполнили поручения главы Крыма
На рынке Симферополя изваяли чудо-рыбу из снега
Новым министром ЖКХ Крыма стал Дмитрий Черняев
В администрации Симферополя назначили нового начальника управления торговли
Севастопольские спасатели сняли со скалы бездомную собаку
На крымских полигонах военные отрабатывают нормативы по огневой подготовке
В Керчи сгорела «Волга»
В Крыму на 10 и 11 января объявлено штормовое предупреждение
На треть меньше людей пересекли крымско-украинскую границу в новогодние каникулы
В Крыму «Газель» застряла в снежном заносе на трассе «Таврида»
С начала 2019 года в Крыму произошло 39 пожаров
В Севастополе ликвидировали одну из местных церквей баптистов