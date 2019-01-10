Крымским больницам без лицензии продлили срок деятельности до 2020 года
В Крыму больницам, у которых еще нет лицензии, продли срок деятельности до 1 января 2020 года. Это касается и медучереждений Севастополя, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
-О внесении изменения в перечень видов деятельности из числа указанных в части 1 сатьи 12 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», осуществление которых на территориях Республики Крым и города Севастополя допускается с 1 июня 2015 года без получения лицензии, - указано в постановлении.
Кроме того, крымскую медицину ждет еще одно новшество – республиканскую службу крови модернизируют за счет федерального бюджета. Об этом сообщается на портале проекто нормативных правовых актов.
Напомним, в Крыму без лицензии остаются 15 детских садиков и одна школа. Все эти объекты треюут больших финансовых вложений.
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