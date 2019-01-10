На новогодние праздники в Крыму перевезли 200 тысяч пассажиров

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:37:40+03:00

В этом году много туристов отправились на материковую часть России Фото: Анастасия ЖУКОВА

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Крымские автостанции в период новогодних и рождественских праздников перевезли 205 тысяч пассажиров. А по сравнению с 2018 годом зафиксировали увеличение спроса на межрегиональное направление, сообщили в пресс-службе «Крымавтотранса».

- Выручка от реализации билетов выросла на 3,1процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами по выручке среди станций стали автовокзалы «Симферополь», «Ялта», «Керчь» и автостанция «Курортная» в крымской столице (железнодорожный вокзал), - рассказал директор предприятия Игорь Коробчук.

Кроме того, в предпраздничный период открыли дополнительны рейсы в Краснодар, Волгоград, Сочи и Пятигорск.

Но были и не очень приятные моменты - перевозчики 234 раза отменяли рейсы. К перевозчикам применят штрафные санкции.