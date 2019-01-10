В крымский бюджет поступило 100 миллиардов рублей налогов

10 Янв. 2019 2019-01-10T17:59:31+03:00

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Около 100 миллиардов рублей налогов поступило в крымский бюджет за 2018 год. Как рассказал руководитель УФНС РФ по Крыму Роман Наздрачев, общий темп роста налоговых поступлений в прошлом году составил 117%.

Он дополнил, что 80% процентов крымчан уже заплатили транспортный налог, но чуть меньше, 73%, земельный.

Кроме того, ведется работа с нерезидентами, которые по тем или иным причинам избегают уплаты налогов.

- Уже к 1 февраля будет выработан ряд предложений в части наложения моратория на заключение договоров нерезидентами. Прежде всего с ресурсоснабжающими организациями, в случае невыполнения налоговых обязательств, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов.

Ноздрачев пообещал, что в этом году работа в этом направлении будет усилена.