В Симферополе в 4 раза меньше дворников, чем необходимо

10 Янв. 2019 2019-01-10T18:05:47+03:00

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В Симферополе не хватает дворников для уборки улиц. Сейчас работают 163 дворника, а необходимо 736 человек, поскольку в городе больше 1000 улиц. Об этом на ток-шоу "Активный Симферополь" сообщил директор МБУ "Город" Николай Коновалов.

- Наша команда в праздники работала круглосуточно. Но площадь уборки слишком большая, мы до сих пор очищаем улицы от снега. 163 дворника выходят на работу в 5-6 утра. Конечно, этого количества не хватает. Необходимо 736 человек. Мы поднимаем эту проблему перед руководством, но сейчас штат полный, а расширить его пока мы не можем, - отметил Коновалов.

Также глава МБУ "Город" добавил, что улицы города расчищают семь коммунально-дорожных машин, а скоро предприятие планирует приобрести еще 3. Однако для нормальной уборки улиц 10 единиц техники - это очень мало.