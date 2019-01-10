Вывозить мусор в Симферополе продолжит "Экоград"

10 Янв. 2019 2019-01-10T18:44:43+03:00

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В Симферополе вывозом коммунальных бытовых отходов продолжит заниматься предприятие МУП "Экоград", несмотря на то, что с 1 января эта обязанность должна была перейти под ответственность единого оператора - предприятия ГУП "Крымэнергоресурсы".

- Наше предприятие заключило с "Крымэкоресурс" договор на транспортировку твердых коммунальных отходов с территории Симферополя до полигона ТБО. Сечас мы вывозим мусор по тому же графику, что и до 1 января, - директор МУП "Экоград" Александр Сушко. - Единственное, что изменились, это условия работы и взаимоотношений. Теперь и физлица, и юридические лица, будут оплачивать вывоз мусора предприятию ГУП "Крымэкоресурсы". При этом юрлица должны заключить договор с этим предприятием.

Также, по его словам, в распоряжении экограда есть только 10 машин для вывоза мусора. Необходимо же как минимум 18.

Напомним, с 1 января крымчане будут платить по новому тарифу за вывоз мусора. В среднем рост тарифа составит 17,5 рублей на человека в месяц, по данным Госкомитета по ценам и тарифам РК. В некоторых муниципальных образованиях тариф останется на прежнем уровне.