Суд Москвы снова выберет меру пресечения одному из задержанных моряков ВМСУ

10 Янв. 2019 2019-01-10T19:18:45+03:00

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Во вторник, 15 января, Лефортовский суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСБ РФ о том, чтобы продлить меру пресечения капитану судна «Никополь» Богдану Небылице. Об этом сообщил его адвокат Эмиль Курбединов.

- 15 января в 12.30 в Лефортовском суде Москвы состоится продление стражи военнопленному* капитану судна «Никополь» Богдану Небылице, - написал на своей странице в Facebook Курбединов.

Напомним, 25 ноября 2018 года украинские моряки незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации и направились к Керченскому проливу. Пограничникам удалось их остановить. У украинцев конфисковали три судна, 24 моряков отправили под стражу на 2 месяца.

СПРАВКА "КП"

*Украина сразу после задержания объявила 24 задержанных моряков военнопленными. Сами обвиняемые неоднократно озвучивали эту же позицию в суде, однако ни суд, ни официальные российские власти не признали провокацию в Керченском проливе военным конфликтом. В ФСБ подчеркнули, что задержанные – обычные уголовные преступники.