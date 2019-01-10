В незалежной судят капитана сейнера «Норд» из Керчи

10 Янв. 2019 2019-01-10T21:10:54+03:00

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10 января в Оболонском районном суде города Киева должно было пройти заседание по делу капитана «Норда». Украинские власти обвиняют Владимира Горбенко по двум уголовным статьям - нарушение порядка въезда и выезда из Крыма, а также незаконный вылов рыбы.

- Судебное разбирательство перенесли на 1 февраля, - сообщил «Комсомольской правде-Крым» председатель рыбколхоза имени Первого мая Сергей Лесков.

Причину такого решения пока не удалось уточнить. На сегодняшний день судебные заседания были перенесены уже несколько раз.

По одной из версий, вся кутерьма с переносами происходит из-за переговорных процессов: капитана «Норд» Владимира Горбенко планируют обменять на украинского Виктора Новицкого - капитана судна «ЯМК-0041», задержанного в Крыму за браконьерство.

Владимир Горбенко удерживается украинскими властями с марта 2018 года: капитан и экипаж "Норда" захватили в Азовском море в нейтральных водах. Нужно отметить, что экипаж сейнера уже вернулся в Керчь: россиян обменяли на украинских рыбаков-браконьеров.