В Крыму 11 января дождь, гололед и до +8 градусов

11 Янв. 2019 2019-01-11T07:14:43+03:00

На эти сутки объявлено штормовое предупреждение Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Симферополе 11 января временами дождь, ночью местами гололед. Ветер юго-западный 10-15 метров в секунду, но местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +6…+8°, сообщили в Крымском гидрометцентре.

В Севастополе в пятницу облачно. Ночью и утром сильный дождь, днем также осадки. Ветер ночью южный 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем +8…+10°.

На Южном берегу Крыма сегодня временами очень сильный дождь. Ветер юго-западный 10-15 метров в секунду, порывы 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6°, днем +7…+9°.

В Керчи 11 января временами дождь, местами слабый туман. Ветер южный 12-17 м/с, порывы 14 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6°; днем +7…+9°.

Напомним, в Крыму на 11 января действует штормовое предупреждение: снег переходящий в дождь, местами очень сильные осадки.

Также возможен сход снежных лавин в горах.