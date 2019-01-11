В Симферополе возобновил работу троллейбусный маршрут №11

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:43:49+03:00

Он прекратил свою работу в 2015 году, из-за энергоблокады Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Его отменили из-за энергоблокады в 2015 году

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В Симферополе возобновили троллейбусный маршрут №11 по движению «Заводское – ГРЭС». Его отменили из-за энергоблокады Крыма в 2015 году, сообщили в пресс-службе Минтранса РК.

Это удалось сделать благодаря работе учебного комбината о подготовке водителей, который работает в «Крымтроллейбусе».

- С 10 января 2019 года маршруты под номерами 5 «Новоромановка-Загородный» и 10 «Заводская-Арабатская» переведены с укороченного на полный режим следования, - добавили в пресс-службе.

Исключение составляет только остановка «площадь Амет-Хана Султана – Центральный рынок» в направлении Новоромановки из-за того, что контактная сеть удалена от остановки.

Напомним, для Симферополя закупили 100 новых автобусов. На это из республиканского бюджета выделили один миллиард рублей. Глава Крыма уверен, что это поможет наладить транспортное сообщение в крымской столице.