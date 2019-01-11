Севастопольский чиновник "сэкономил" на квартирах для ветеранов
В Севастополе на скамье подсудимых оказался бывший директор департамента капстроительства. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, когда он предоставил ветеранам «непригодные для проживания» квартиры, сообщили в пресс-службе Следственного управления по Севастополю.
Для приобретения жилья выделили 20 миллионов рублей из федерального бюджета.
- Квартиры должны быть снабжены водо- и теплоснабжением, иметь отдельную жилую комнату общей площадью 36 кв.м., - добавили в пресс-службе.
Но директор департамента перевел на счет жилищно-строительного кооператива 19 миллионов рублей за 9 квартир, которые оказались непригодными для проживания.
После этого без каких-либо экспертиз, он предоставил их в собственность ветеранам.
Это обнаружили следственные органы, после этого началось расследование, а после дело направили в суд.
Теперь экс-чиновнику грозит крупный штраф или лишение свободы на 4 года.