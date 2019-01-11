2019-01-11T11:00:52+03:00
Общество

Севастопольский чиновник "сэкономил" на квартирах для ветеранов

Он предоставил им некачественное жилье
Александра КОРШУНОВА
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Для приобретения квартир из федерального бюджета выделили 20 миллионов рублей. Фото: пресс-служба Следственного управления СевастополяДля приобретения квартир из федерального бюджета выделили 20 миллионов рублей. Фото: пресс-служба Следственного управления Севастополя
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В Севастополе на скамье подсудимых оказался бывший директор департамента капстроительства. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, когда он предоставил ветеранам «непригодные для проживания» квартиры, сообщили в пресс-службе Следственного управления по Севастополю.

Для приобретения жилья выделили 20 миллионов рублей из федерального бюджета.

- Квартиры должны быть снабжены водо- и теплоснабжением, иметь отдельную жилую комнату общей площадью 36 кв.м., - добавили в пресс-службе.

Но директор департамента перевел на счет жилищно-строительного кооператива 19 миллионов рублей за 9 квартир, которые оказались непригодными для проживания.

После этого без каких-либо экспертиз, он предоставил их в собственность ветеранам.

Это обнаружили следственные органы, после этого началось расследование, а после дело направили в суд.

Теперь экс-чиновнику грозит крупный штраф или лишение свободы на 4 года.

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