В 2018 году в Крыму установили границы трех новых заказников

СЕГОДНЯ 11:32 2019-01-11T11:32:25+03:00

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В 2018 году власти Крыма установили границы трех новых государственных природных заказников регионального значения: «Аунлар» (Судак), «Озера Ачи и Камышинский луг» (Феодосия), «Красная заря» (Бахчисарайский район).

- Крымские заповедники и памятники природы известны далеко за пределами нашего региона. Это достояние республики и всей России, наша гордость. И, конечно, это важный фактор социально-экономического развития, - написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя работников заповедников и национальных парков с профессиональным праздником.

Общая площадь особо охраняемых природных территорий Крыма на сегодняшний день составляет порядка 225 тысяч гектаров (8,6% территории полуострова).

- Это больше, чем во многих других субъектах Российской Федерации, - отметил Аксенов.

Он добавил, что в течение 2018 года было высажено более 200 гектаров лесных культур и проведено около 100 эколого-просветительских мероприятий.