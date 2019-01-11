В Нижнегорском районе Крыма загорелась подстанция

СЕГОДНЯ 12:47 2019-01-11T12:58:59+03:00

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В Крыму в Нижнегорском районе произошел пожар на подстанции. Там специалисты отключили электроэнергию, сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Возгорание вспыхнуло в селе Садовое на улице Октябрьская. Туда сразу выехали сотрудники чрезвычайного ведомства.

- Сотрудники обеспечили пожарную безопасность места происшествия до прибытия работников «Крымэнерго», которые произвели отключение электроэнергии на подстанции. В течение 30 минут возгорание было полностью ликвидировано, - добавили в МЧС.

Площадь территории, охваченной огнем, составила 1 квадратный метр.

В результате происшествия пострадавших нет.

Напомним, с начала года в Крыму произошло 39 пожаров. На них погибли 5 человек, а еще 4 удалось спасти. Из-за этого спасатели выразили серьезную обеспокоенность из-за этого и попросили соблюдать необходимые меры безопасности.