2019-01-11T13:27:19+03:00
Общество

В Крыму разработают план по защите обманутых дольщиков

Эта проблема актуальна с 2014 года
Александра КОРШУНОВА
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Для того, чтобы помочь обманутым дольщикам, в Крыму разработают специальный «план действия». Эта проблема остро стоит на полуострове с 2014 года, сообщили в пресс-службе правительства РК.

- К примеру, в Ялте таких людей более 1,4 тысячи, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов.

Также, в рамках торжественного мероприятия, посвященному Дню прокуратуры, он отметил, что важной является работа ведомства, которая направлена на защиту прав «социально уязвимых категорий населения».

- Это касается и надзора за соблюдением законодательства в сфере трудовых и социальных отношений, - добавил Аксенов.

Напомним, в Керчи прокуратура заступилась за мерзнущих жителей многоэтажного дома. Оказалось, что все проблема в том, что управляющая компания установила слишком узкие трубы теплоснабжения.

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