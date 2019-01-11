В Крыму разработают план по защите обманутых дольщиков

СЕГОДНЯ 13:27 2019-01-11T13:27:19+03:00

Эта проблема актуальна с 2014 года

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Для того, чтобы помочь обманутым дольщикам, в Крыму разработают специальный «план действия». Эта проблема остро стоит на полуострове с 2014 года, сообщили в пресс-службе правительства РК.

- К примеру, в Ялте таких людей более 1,4 тысячи, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов.

Также, в рамках торжественного мероприятия, посвященному Дню прокуратуры, он отметил, что важной является работа ведомства, которая направлена на защиту прав «социально уязвимых категорий населения».

- Это касается и надзора за соблюдением законодательства в сфере трудовых и социальных отношений, - добавил Аксенов.

Напомним, в Керчи прокуратура заступилась за мерзнущих жителей многоэтажного дома. Оказалось, что все проблема в том, что управляющая компания установила слишком узкие трубы теплоснабжения.