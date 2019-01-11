На горе Ай-Петри в ночь 11 января сошло несколько лавин

СЕГОДНЯ 14:07 2019-01-11T14:10:43+03:00

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В ночь на пятницу, 11 января, на горе Ай-Петри сошло несколько лавин. Сейчас там организовали дежурство силовых структур и представителей казачества, рассказал директор «Крымавтодора» Дмитрий Кривенко.

Он отметил, что ситуация там до сих пор остается довольно сложной.

- Поэтому не рекомендуется подниматься туда на автотранспорте. Дорога полностью закрыта для автомобилей. В зоне перекрытия дорог дежурят сотрудники ГИБДД, Росгвардии и казаки, - отметил Кривенко, передает «РИА Крым».

Лавины сходят на горе из-за большого количества снега на вершинах.

Напомним, 5 января на Ай-Петри сошло 4 лавины. Из-за этого там оказались заблокированными около 100 автомобилистов. Спасатели оказывали помощь туристам в течение 12 часов. Для расчистки дороги использовали шнекоротный автомобиль и специализированную технику МЧС России.