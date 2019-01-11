Севастопольский каток в Артбухте будет работать до 24 февраля

СЕГОДНЯ 14:58 2019-01-11T14:58:12+03:00

В новогодние праздники его посетили более трех тысяч человек. Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Он открылся в декабре 2018 года

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В Севастополе каток в Артбухте продолжит свою работу до 24 февраля 2019 года. Его в новогодние праздники посетили более трех тысяч человек, рассказал заместитель губернатора города-героя, начальник управления культуры Николай Краснолицкий.

Кстати, в кинотеатре под навесом, расположенном на территории катка, организовали просмотр новогодних мультфильмов.

Посетить каток и взять коньки на прокат можно совершенно бесплатно.

НА ЗАМЕТКУ

Время работы катка – с 12:00 до 20:00.

С 18:00 до 20:00 работает уличный кинотеатр.

Напомним, "КП-Крым" подготовила для вас список катков, которые работают по Крыму и Севастополю. В материале можно узнать о ценах, расписании и месте расположении.

Больше всего ледовых арен в Симферополе – целых три. Еще по одному катку есть в Ялте и Севастополе, панируют открыть еще в Керчи.