Севастопольский каток в Артбухте будет работать до 24 февраля
В Севастополе каток в Артбухте продолжит свою работу до 24 февраля 2019 года. Его в новогодние праздники посетили более трех тысяч человек, рассказал заместитель губернатора города-героя, начальник управления культуры Николай Краснолицкий.
Кстати, в кинотеатре под навесом, расположенном на территории катка, организовали просмотр новогодних мультфильмов.
Посетить каток и взять коньки на прокат можно совершенно бесплатно.
НА ЗАМЕТКУ
Время работы катка – с 12:00 до 20:00.
С 18:00 до 20:00 работает уличный кинотеатр.
Напомним, "КП-Крым" подготовила для вас список катков, которые работают по Крыму и Севастополю. В материале можно узнать о ценах, расписании и месте расположении.
Больше всего ледовых арен в Симферополе – целых три. Еще по одному катку есть в Ялте и Севастополе, панируют открыть еще в Керчи.