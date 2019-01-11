В Крыму летчики ЧФ тренируются в дождь, снег и сильный ветер

СЕГОДНЯ 15:19 2019-01-11T15:32:38+03:00

Истребители и бомбардировщики выполнили одиночные и парные полеты

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Летчики Морской авиации и ПВО Черноморского флота провели учения над морем в районе Крымского полуострова. Тренировка прошла невзирая на непогоду: мокрый снег, дождь и порывистый ветер.

- Два многофункциональных истребителя Су-30СМ, и 2 фронтовых бомбардировщика Су-24М отработали комплекс летных мероприятий в условиях сложной погодной обстановки, обусловленной низкой облачностью, порывистым ветром и осадками, - сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Экипажи истребителей и бомбардировщиков выполнили одиночные и парные полеты. Причем, в учениях вместе с опытными пилотами участвовали молодые летчики.

- Полеты в сложных гидрометеорологических условиях являются обязательными для боевой подготовки экипажей самолетов Морской авиации и ПВО Черноморского флота, - отмечают в информационном отделе военного подразделения.

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