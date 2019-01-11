2019-01-11T15:55:10+03:00
Общество

По пропуску: парковку возле Дворца пионеров в Симферополе хотят сделать бесплатной

Это коснется только тех родителей, чьи дети там занимаются
Александра КОРШУНОВА
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Для этого предлагают ввести специальные пропускаДля этого предлагают ввести специальные пропускаФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Симферополе парковку возле Дворца пионеров хотят сделать бесплатной для тех родителей, чьи дети занимаются в этом заведении.

Как сообщил председатель Общественного совета крымской столицы Олег Щербаков, эта инициатива находится в стадии обсуждения.

- Родители, чью дети занимаются в Дворце пионеров, обращались неоднократно с просьбой решения сложившейся проблемы. Им не хватает времени «бесплатной парковки» для того, чтобы подготовить ребенка к занятиям. Учитывая тот факт, что здесь также обучаются дети с ограниченными возможностями, - отметил Щербаков.

В Общественном совете предложили сделать пропуск, который родители могли бы предъявлять при въезде.

Кроме того, рассматривается инициатива о том, чтобы недалеко от Дворца пионеров построить дополнительный корпус. Это связано с тем, что с каждым годом количество обучающихся значительно увеличивается и площадок попросту не хватает.

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