В Севастополе из-за шторма не ходят паромы и катера

СЕГОДНЯ 16:47 2019-01-11T16:49:45+03:00

С северной на южную сторону и обратно пассажиры могут уехать на автобусе. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Пассажиры на Северную сторону могут уехать на автобусах

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В Севастополе из-за шторма перестали ходить катера и паромы. Отправка судов приостановлена с 16.30 11 января.

С северной на южную сторону и обратно пассажиры могут уехать на автобусе.

- На маршруте «пл. Нахимова - пл. Захарова» работают 40 автобусов, - уточнили в пресс-службе правительства Севастополя. – Автобусы будут ходить до возобновления работы пассажирских катеров и паромов.

Порывы ветра в течение дня будут достигать 20-25 метров в секунду.

- В связи с прохождением южного циклона 11 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: снег переходящий в дождь, местами очень сильные осадки. Сильные гололедно-изморозевые отложения, туман, гололедица. Усиление юго-восточного с переходом на юго-западный ветра 20-25 м/с, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.